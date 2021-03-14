Хартли считает, что каждый матч серии «Авангард» — «Металлург» будет ярким
13:47
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф КХЛ, где соперниками омичей станет «Металлург».
«У «Металлурга» можно выделить большинство, это однозначно. В серии с «Барысом» этот компонент сыграл большую роль. Но и у нас большинство хорошее, поэтому дисциплина в этой серии будет очень важна. У них есть опытные игроки, такие как Мозякин, есть габаритные ребята, а защитники активно подключаются к атаке. Будет весело, думаю, каждый матч будет очень ярким. Посмотрите, болельщиков все больше, это результат того, что многие матчи в нынешнем плей-офф отличаются зрелищностью», — приводит слова Хартли РИА Новости.
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