Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф КХЛ, где соперниками омичей станет «Металлург».

«У «Металлурга» можно выделить большинство, это однозначно. В серии с «Барысом» этот компонент сыграл большую роль. Но и у нас большинство хорошее, поэтому дисциплина в этой серии будет очень важна. У них есть опытные игроки, такие как Мозякин, есть габаритные ребята, а защитники активно подключаются к атаке. Будет весело, думаю, каждый матч будет очень ярким. Посмотрите, болельщиков все больше, это результат того, что многие матчи в нынешнем плей-офф отличаются зрелищностью», — приводит слова Хартли РИА Новости.