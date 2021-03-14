Трямкин прокомментировал ситуацию со своим контрактом и карьерой Дацюка

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин в интервью «Известиям» дал понять, что его одноклубник Павел Дацюк ничего не говорил о завершении карьеры. Екатеринбургский клуб завершил сезон, проиграв в первом раундле Кубка Гагарина «Авангарду» (1-4).

— 30 апреля истекает ваш нынешний контракт с «Автомобилистом». Определились с дальнейшим будущим?

— Пока нет.

— Рассматриваете вариант с возвращением в НХЛ?

— Повторюсь, пока понимания нет. Мы только закончили сезон, поэтому сейчас не могу ничего конкретного ответить. Может, да, может, нет. Может, здесь буду, может, там. Не знаю.

— Павел Дацюк после поражения в серии не выступал перед командой? Не было намеков на завершение карьеры?

— Нет, после последней игры только наш тренер произнес речь. А по Дацюку ничего сказать не могу. Здорово, что он выступает. Легенда наша.