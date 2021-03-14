Трямкин прокомментировал ситуацию со своим контрактом и карьерой Дацюка
Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин в интервью «Известиям» дал понять, что его одноклубник Павел Дацюк ничего не говорил о завершении карьеры. Екатеринбургский клуб завершил сезон, проиграв в первом раундле Кубка Гагарина «Авангарду» (1-4).
— 30 апреля истекает ваш нынешний контракт с «Автомобилистом». Определились с дальнейшим будущим?
— Пока нет.
— Рассматриваете вариант с возвращением в НХЛ?
— Повторюсь, пока понимания нет. Мы только закончили сезон, поэтому сейчас не могу ничего конкретного ответить. Может, да, может, нет. Может, здесь буду, может, там. Не знаю.
— Павел Дацюк после поражения в серии не выступал перед командой? Не было намеков на завершение карьеры?
— Нет, после последней игры только наш тренер произнес речь. А по Дацюку ничего сказать не могу. Здорово, что он выступает. Легенда наша.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1136659/aleksei-fomin/ne-stydno-za-igru-s-avangardom-patcany-plastalis
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