Хартли ответил на вопрос о своем будущем в «Авангарде»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после поражения в серии второго раунда плей-офф КХЛ от «Металлурга» (3-4) ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

— Есть ли надежда, что мы еще увидим вас в роли главного тренера «Авангарда»? Потому что целая эпоха связана с вами.

— Я не думаю, что сейчас подходящее время, чтобы обсуждать лично мою ситуацию. Нас только что обыграли, мы потерпели поражение, как целая команда, клуб. Мы возвращаемся сегодня в Балашиху, а там уже будет видно. Поживем — увидим.

— Насколько стала фатальной потеря Покки и Каски? Все-таки в 4 защитника выиграть было очень трудно.

— Я говорил, что в связи с происходящей вне спорта ситуацией ребята вынуждены были принять такое решение. Мы, как клуб, его уважаем. Мы с огромной благодарностью, любовью и уважением относимся к тому, что они сделали за время, проведенное с нами в команде. Но мы относимся к этой ситуации, словно у ребят были травмы, в результате которых им пришлось закончить сезон. И я думаю, что это оптимальный подход к этой ситуации, поскольку прекрасно все понимают, что они не вернутся, и мы ни в коем случае не будем использовать это, как оправдание.

В третьем матче против Казани мы потеряли Готовца из-за перелома кости в плече, но стоит отметить, что он не отставал, постоянно просил, умолял вернуть его в игру, хотя с трудом мог поднимать руку. То же самое Чистяков, получил повреждение в результате силового приема, и ту отвагу и смелось, которую ребята продемонстрировали, они играли, превозмогая боль. Конечно, это нельзя не уважать и не ценить. Когда игроки выбывают, команда перестраивается, но стоит отметить, как наши остальные защитники отреагировали, они проделывали отличную работу. Плюс наши нападающие, они всегда помогали парням на синей линии, старались облегчить им работу, с полным пониманием отнеслись к ситуации. И именно за это я своим ребятам благодарен.