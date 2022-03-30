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Сегодня, 20:18

Хартли ответил на вопрос о своем будущем в «Авангарде»

Надежда Тонконог
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Боб Хартли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после поражения в серии второго раунда плей-офф КХЛ от «Металлурга» (3-4) ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

— Есть ли надежда, что мы еще увидим вас в роли главного тренера «Авангарда»? Потому что целая эпоха связана с вами.

— Я не думаю, что сейчас подходящее время, чтобы обсуждать лично мою ситуацию. Нас только что обыграли, мы потерпели поражение, как целая команда, клуб. Мы возвращаемся сегодня в Балашиху, а там уже будет видно. Поживем — увидим.

— Насколько стала фатальной потеря Покки и Каски? Все-таки в 4 защитника выиграть было очень трудно.

— Я говорил, что в связи с происходящей вне спорта ситуацией ребята вынуждены были принять такое решение. Мы, как клуб, его уважаем. Мы с огромной благодарностью, любовью и уважением относимся к тому, что они сделали за время, проведенное с нами в команде. Но мы относимся к этой ситуации, словно у ребят были травмы, в результате которых им пришлось закончить сезон. И я думаю, что это оптимальный подход к этой ситуации, поскольку прекрасно все понимают, что они не вернутся, и мы ни в коем случае не будем использовать это, как оправдание.

В третьем матче против Казани мы потеряли Готовца из-за перелома кости в плече, но стоит отметить, что он не отставал, постоянно просил, умолял вернуть его в игру, хотя с трудом мог поднимать руку. То же самое Чистяков, получил повреждение в результате силового приема, и ту отвагу и смелось, которую ребята продемонстрировали, они играли, превозмогая боль. Конечно, это нельзя не уважать и не ценить. Когда игроки выбывают, команда перестраивается, но стоит отметить, как наши остальные защитники отреагировали, они проделывали отличную работу. Плюс наши нападающие, они всегда помогали парням на синей линии, старались облегчить им работу, с полным пониманием отнеслись к ситуации. И именно за это я своим ребятам благодарен.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Боб Хартли
Кубок Гагарина
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Финалы конференций Счет в серии
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
0 - 0
1. Металлург - Трактор
0 - 0
2. Металлург - Трактор
0 - 0
3. Трактор - Металлург
0 - 0
4. Трактор - Металлург
0 - 0
0 - 0
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
1. СКА - ЦСКА
0 - 0
2. СКА - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - СКА
0 - 0
4. ЦСКА - СКА
0 - 0
0 - 0
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
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5.04
6.04
30.03 17:00
Металлург – Авангард
 4 : 0
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