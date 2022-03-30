«Металлург» и «Авангард» установили рекорд Кубка Гагарина, забросив 51 шайбу в семи матчах
«Металлург» победил «Авангард» в седьмом матче серии и вышел в финал Восточной конференции. В семи играх команды забросили 51 шайбу, установив новый рекорд Кубка Гагарина. Исторический гол забил Андрей Чибисов, открывший счёт в седьмой встрече. Предыдущий рекорд турнира был установлен в сезоне-2012/13, когда «Трактор» и «Барыс» оформили на двоих 47 взятий ворот.
Самые результативные серии в истории плей-офф КХЛ
|
Сезон
|
Стадия
|
Серия
|
Шайбы
|
Сумма голов
|
2021/22
|
Второй раунд
|
Металлург — Авангард
|
4-3
|
26-25 (51)
|
2012/13
|
Первый раунд
|
Трактор — Барыс
|
4-3
|
25-22 (47)
|
2017/18
|
Первый раунд
|
Салават Юлаев — Авангард
|
4-3
|
22-24 (46)
|
2010/11
|
Первый раунд
|
Локомотив — Динамо Мн
|
4-3
|
24-21 (45)
|
2013/14
|
Финал
|
Металлург — Лев
|
4-3
|
24-20 (44)
|
2010/11
|
Второй раунд
|
Локомотив — Динамо Р
|
4-1
|
26-17 (43)
|
2019/20
|
Первый раунд
|
Авангард — Салават Юлаев
|
2-4
|
19-22 (41)
|
2015/16
|
Первый раунд
|
Салават Юлаев — Ак Барс
|
4-3
|
19-21 (40)
|
2018/19
|
Первый раунд
|
Барыс — Торпедо
|
4-3
|
21-19 (40)
|
2021/22
|
Первый раунд
|
Динамо М — Северсталь
|
21-19 (40)
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|4 : 0