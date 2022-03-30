«Металлург» и «Авангард» установили рекорд Кубка Гагарина, забросив 51 шайбу в семи матчах

«Металлург» победил «Авангард» в седьмом матче серии и вышел в финал Восточной конференции. В семи играх команды забросили 51 шайбу, установив новый рекорд Кубка Гагарина. Исторический гол забил Андрей Чибисов, открывший счёт в седьмой встрече. Предыдущий рекорд турнира был установлен в сезоне-2012/13, когда «Трактор» и «Барыс» оформили на двоих 47 взятий ворот.

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