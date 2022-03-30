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Сегодня, 20:16

Хартли подвел итоги серии «Авангарда» против «Металлурга»

Главный тренер «Авангарда» рассказал о причинах поражения в серии с «Металлургом»
Надежда Тонконог
Корреспондент
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат седьмой игры и подвел итоги серии второго раунда плей-офф против магнитогорского «Металлурга» (0:4, 3-4).

— Поздравляю Магнитогорск с победой в седьмом матче. Они сегодня здорово себя показали, здорово начали, заработали большинство. Чибисов отличный бросок нанес, и они повели 1:0. Дальше последовал еще один гол в наши ворота, это, наверное, забрало очень много энергии. Но мы не опускали рук, продолжали работать. Противник здорово оборонялся и победа за ними абсолютно заслуженная. Всегда приятно приезжать в Магнитогорск, отличная атмосфера, особенно сейчас, когда, фактически, полные трибуны, хороший заряд энергии это придает, думаю, что команде «Магнитогорск» это определенную помощь сегодня оказало. Я очень горжусь своими ребятами, мы всегда боролись, у нас была непростая ситуация. Мы прекрасно понимали, что от нас требуется. Конечно, грустно, что сегодня это все заканчивается, но сегодня Магнитогорск был лучше, они заслуженно одержали победу. Я заслуженно отношусь к той работе, которую проделали мои ребята.

— В первую очередь интересно. Почему отказались от такой успешной тройки Цегларик — Прохоркин — Сошников?

— Здесь всегда вопрос принятия решения, когда выстраиваешь сочетания: иногда что-то срабатывает, иногда — нет. Сегодня не вопрос одного конкретного звена, мы не забили ни одной шайбы. Не могу сказать, что мы провели плохой матч, просто у противника сегодня все получалось лучше. Они бежали вперед, у них было больше энергии, они забили первую, вторую, третью, четвертую шайбы, плюс поддержка трибун. Когда проигрываешь седьмой матч, не стоит тыкать в кого-то из игроков пальцем и говорить, что кто-то что-то сделал не так. Мы всегда выигрываем вместе, проигрываем тоже, так было на протяжении всех четырех лет и сегодня ничего не изменится. Еще раз скажу, что я горд тем, как мои ребята сегодня выкладывались. Понятно, что иногда у кого-то из игроков уровень немножечко проседает, и вы, как тренерский штаб, ищете какие-то решения, чтобы подобрать сочетания, где сыгранности больше. Единственное, что играло нам на руку, что у нас достаточная глубина в линии нападения, практически нет травмированных нападающих, в отличие от линии защиты. Поэтому, как я уже сказал, иногда что-то срабатывает, иногда нет.

— Возвращаясь к игре. Почему команда оказалась не готова к решающей игре? Показалось, как будто ребят просто подменили?

— Хоккей — игра, состоящая из ошибок. Забавно получается, если посмотреть на все семь игр: очень много голов были забиты именно из-за этих ошибок, были какие-то и в результате хороших розыгрышей. Думаю, что вы со мной согласитесь, не одна из игр по-настоящему не напоминала типичной игры плей-офф. Лично я никогда не был свидетелем столь странной серии, и я бы не сказал, что был хоккей такого прямо сказать прекрасного уровня. Да, одна команда выигрывает, радуется, всегда какие-то победы с большим отрывом. Но сегодня Магнитогорск был лучше, они нас переиграли и одержали победу.

— Почему по ходу серии ни у одной из команд не получалось отыгрываться с двух шайб?

— Это очень хороший вопрос. Если бы я знал ответ, то сегодня, возможно, мы сумели бы отыграться. Одна команда завладевает инициативой, а другая просто не находит, чем ответить. Но не скажу, что мы сегодня ничего не пробовали. Мы и заменили вратаря на полевого, мы меняли сочетания, но не уверен, что если бы игра сегодня была 6 периодов, то мы смогли бы забросить хоть одну шайбу.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Боб Хартли
Кубок Гагарина
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