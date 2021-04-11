Хартли не увидел радикальных изменений у «Ак Барса» перед пятым матчем серии

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от пятого матча серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом».

«Во многих матчах плей-офф, будь то профессиональная лига или молодежная, есть что-то такое, что сложно объяснить. Но у первой заброшенной шайбы действительно очень большое значение. Открыв счет, команда чувствует уверенность, а противник — давление. У нас были моменты, в том числе отличные шансы забивать во втором периоде, но не смогли довести дело до гола. Продолжаем свой путь в плей-офф, остается максимум три матча в серии.

Я не увидел радикальных изменений у «Ак Барса». Нужно учитывать, что у них 30 игроков в активе, соответственно, много вариантов для изменения состава на игру. В то же время, мы увидели большое количество блокированных бросков. По сути, идет настоящее противостояние по блокированию бросков. Но это плей-офф, здесь приходится жертвовать своим телом, ведь каждый бросок может стать голом. Нам противостоит работоспособная силовая команда, они были такими на протяжении всего сезона, это для нас не стало неожиданностью", — сказал Хартли в интервью клубному YouTube-каналу.

Счет в финальной серии Восточной конференции — 2-2. Пятый матч противостояния «Ак Барс» — «Авангард» состоится сегодня, 11 апреля, в Казани. Начало встречи — в 17:00 мск.