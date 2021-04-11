«Ак Барс» — «Авангард»: прямая трансляция матча Кубка Гагарина
16:00
11 апреля в Казани «Ак Барс» проведет пятый матч третьего раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции с «Авангардом». Начало встречи в 17.00 по московскому времени.
Счет в серии до четырех побед — 2-2. Они добились двух гостевых побед со счетом 3:1 и 2:0, в третьем матче «Авангард» уступил казанцам дома — 1:2, а в четвертом — «Ак Барс» одолел соперника — 2:1.
Следить за трансляцией матча «Ак Барс» — «Авангард» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте КХЛ и в прямом эфире matchtv.ru.
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Зачет
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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: ЦСКА — СКА и «Ак Барс» — «Авангард» в финалах конференций КХЛ
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