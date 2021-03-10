Главный тренер «Автомобилиста» рассказал о том, продолжит ли карьеру Павел Дацюк

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс рассказал о том, продолжит ли карьеру нападающий Павел Дацюк. Форвард стал самым возрастным автором гола в плей-офф КХЛ. На 10 марта 2021 года ему исполнилось 42 года и 233 дня.

«Павел — великий игрок, который выиграл все что можно. Мы даже не говорили на эту тему. Когда сезон заканчивается, начинается разочаровывающее время. Необходимо все взвесить — он сам примет решение», — сказал Питерс.

В нынешнем сезоне 42-летний нападающий принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 11 шайб и сделал 24 результативные передачи при показателе полезности «+13» и 10 минутах штрафного времени.

«Автомобилист» уступил в серии первого раунда плей-офф «Авангарду» со счетом 1-4.

(Иван Богун)