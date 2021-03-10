СКА победил минское «Динамо» в овертайме и закончил серию первого раунда плей-офф

СКА прошел во второй раунд плей-офф КХЛ. В пятом матче серии первого раунда команда из Санкт-Петербурга в овертайме победила минское «Динамо» со счетом 4:3.

Автором решающего гола стал нападающий Антон Бурдасов.

СКА победил в серии со счетом 4-1.

КХЛ. Плей-офф

Западная конференция. 1/4 финала

Пятый матч

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 4:3 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 1:0)

Голы: Варфоломеев — 3 (Мосалев, Протас), 3:22 — 0:1. Галимов — 2 (Антипин, Морозов), 24:46 — 1:1. Галимов — 3 (Морозов, Ожиганов), 29:44 — 2:1. Варфоломеев — 4 (бол., Принс, Менелл), 42:05 — 2:2. Мосалев — 2 (Протас, Горбунов), 43:03 — 2:3. Марченко — 1 (Галимов, Хафизуллин), 57:58 — 3:3. Бурдасов — 2 (бол., Бенгтссон, Вей), 68:47 — 4:3.

Вратари: Хелльберг — Фурх.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (10+6+8+9) — 18 (4+6+5+3).

Судьи: Гашилов, Одиньш.

10 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 8427 зрителей.

Счет в серии: 4-1.