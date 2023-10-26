Кравец после матча с «Салаватом Юлаевым»: «Сегодня вратарь доказал, что он не 50, а 70-80 процентов команды»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался после победы над «Салаватом Юлаевым» (1:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Сложная, тяжелая игра, против техничной, подвижной команды. Ребята проявили и характер, и мастерство, все четыре звена отыграли здорово. Ну и, конечно, вратарь у нас снова доказал теорию, что он даже не 50, а 70-80 процентов команды. Мы всегда стараемся, особенно дома, сыграть максимально сильно, порадовать своих болельщиков. Календарь тяжелый, много переездов, игр, благодарен ребятам. «Авангард» по-разному играет с топ-клубами и другими командами из-за недонастроя? Часть правды в этом есть, такое существует», — цитирует тренера пресс-служба лиги.
Вратарь омичей Илья Проскуряков отразил 22 броска из 22.
В турнирной таблице «Востока» команды набрали по 27 очков. «Авангард» занимает 6-е место, а уфимцы (5-е место) опережают омичей по дополнительным показателям.
|27.10
|16:30
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Барыс – Динамо Мн
|1 : 2 ОТ
|27.10
|17:00
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Трактор – Металлург Мг
|5 : 1
|27.10
|18:00
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Лада – Ак Барс
|6 : 3
|27.10
|19:00
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Локомотив – Северсталь
|4 : 3
|27.10
|19:00
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Нефтехимик – Куньлунь РС
|3 : 4 Б
|27.10
|19:30
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Сочи – СКА
|5 : 4
|27.10
|19:30
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Торпедо – Автомобилист
|4 : 2