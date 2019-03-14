Генменеджер "Ак Барса" : "Мы не ожидали, что вылетим так рано"

Генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якубов, подводя итоги сезона, не стал говорить с кем из игроков клуб планирует расстаться.

– Мы не ожидали, что так все произойдет, – говорит Якубов. – Мы надеялись, что повторим успех. По крайней мере будем играть в финале. Мы верили в игроков. Да, были ошибки. Наверное, можно было бы кого-то добавить, кого-то поменять? Но вера в ребят была.

– Многие ли покинут команду, может уедут в НХЛ?

– У нас 17 игроков, с которыми заканчиваются контракты. Идет анализ. Решения еще не приняты. Пока не было игроков, которые подходили и говорили бы, что уезжают в НХЛ. У всех контракты до 30 апреля. Будем думать.

– Как идет этот анализ?

– Тренерский штаб собирается и обсуждает.

– Почему команда не получила усиление перед плей-офф?

– Рынок был пустой. Вы скажите команду, которая реально усилилась? Просто брать ради того чтобы брать – не хотелось. (Артур Еникеев).

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