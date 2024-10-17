Шипачев: «Провести 2000 матчей? Это надо еще лет 15 играть в хоккей, как Ягр»

Центрфорвард Вадим Шипачев, выступающий за минское «Динамо» и сыгравший тысячный матч в КХЛ, в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не считает возможным провести еще такое же количество игр.

— Сможешь сыграть 2000 матчей в КХЛ?

— Тяжеловато будет. 68 матчей плюс плей-офф? Сколько мне надо, еще 15 лет играть в хоккей? Как Ягр? Весело. Нет, конечно.

— Ты хоть немного чувствуешь себя волшебником на льду? Просто ты умеешь то, что никто не умеет.

— Ты ведь сам делаешь какие-то интересные вещи в журналистике. Для тебя ведь это обыденность? Сверх того, что я умею, я не сделаю. Только то, что умею. Иногда это получается здорово, иногда не получается совсем. Ты меня считаешь таким, я прямо расчувствовался, что я хороший игрок.

Ранее Шипачев достиг отметки в 1000 матчей, сыгранных в КХЛ. Достижение покорилось 37-летнему форварду во встрече регулярного чемпионата против ЦСКА (5:4 ОТ).

Нападающий выступает за минское «Динамо» с лета 2024 года. До этого в своей карьере он также защищал цвета «Ак Барса», московского «Динамо», СКА и «Северстали».