Шипачев: «Провести 2000 матчей? Это надо еще лет 15 играть в хоккей, как Ягр»
Центрфорвард Вадим Шипачев, выступающий за минское «Динамо» и сыгравший тысячный матч в КХЛ, в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не считает возможным провести еще такое же количество игр.
— Сможешь сыграть 2000 матчей в КХЛ?
— Тяжеловато будет. 68 матчей плюс плей-офф? Сколько мне надо, еще 15 лет играть в хоккей? Как Ягр? Весело. Нет, конечно.
— Ты хоть немного чувствуешь себя волшебником на льду? Просто ты умеешь то, что никто не умеет.
— Ты ведь сам делаешь какие-то интересные вещи в журналистике. Для тебя ведь это обыденность? Сверх того, что я умею, я не сделаю. Только то, что умею. Иногда это получается здорово, иногда не получается совсем. Ты меня считаешь таким, я прямо расчувствовался, что я хороший игрок.
Ранее Шипачев достиг отметки в 1000 матчей, сыгранных в КХЛ. Достижение покорилось 37-летнему форварду во встрече регулярного чемпионата против ЦСКА (5:4 ОТ).
Нападающий выступает за минское «Динамо» с лета 2024 года. До этого в своей карьере он также защищал цвета «Ак Барса», московского «Динамо», СКА и «Северстали».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|17
|13
|4
|28
|2
|СКА
|16
|10
|6
|21
|3
|Спартак
|15
|9
|6
|20
|4
|ЦСКА
|16
|7
|9
|19
|5
|Северсталь
|16
|9
|7
|18
|6
|Торпедо
|15
|8
|7
|18
|7
|Динамо Мн
|14
|8
|6
|17
|8
|Динамо М
|16
|8
|8
|17
|9
|Витязь
|15
|8
|7
|16
|10
|Куньлунь РС
|16
|6
|10
|13
|11
|Сочи
|15
|5
|10
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|16
|11
|5
|24
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|5
|Нефтехимик
|16
|7
|9
|18
|6
|Металлург Мг
|17
|8
|9
|16
|7
|Сал. Юлаев
|13
|8
|5
|16
|8
|Адмирал
|14
|6
|8
|15
|9
|Лада
|16
|6
|10
|14
|10
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|11
|Амур
|15
|5
|10
|12
|12
|Барыс
|16
|3
|13
|7
|17.10
|12:00
|
Амур – Северсталь
|- : -
|17.10
|12:30
|
Адмирал – Лада
|- : -
|17.10
|16:30
|
Авангард – Спартак
|- : -
|17.10
|19:00
|
Торпедо – Нефтехимик
|- : -
|17.10
|19:00
|
Витязь – Автомобилист
|- : -
|17.10
|19:10
|
Динамо Мн – Металлург Мг
|- : -
|17.10
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -