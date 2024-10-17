КХЛ сделала заявление о задержке матча «Амур» — «Северсталь»

В Континентальной хоккейной лиге прокомментировали ситуацию с задержкой матча FONBET Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Северсталью».

Игра в Хабаровске должна была начаться в 12.00 по московскому времени, но старт матча перенесли из-за технических проблем.

«Во время подготовки льда к началу проведения матча «Амур» — «Северсталь» ледозаливочная машина нанесла повреждение ледовой поверхности. Лигой было принято решение о задержке времени начала матча до решения технических вопросов. В настоящий момент на арене ведутся работы по восстановлению льда», — говорится в заявлении КХЛ.

В лиге подтвердили, что ориентировочное время начала матча «Амур» — «Северсталь» — 14.00 мск. Отмечается, что оно было согласовано с обеими командами.

«Северсталь» набрала 18 очков за 16 матчей и располагается на пятом месте в таблице Западной конференции. «Амур» с 12 баллами после 15 игр занимает 11-ю строчку на «Востоке».