Есмантович: «Слово «драфт» мне не нравится. Ярмарка юниоров — может быть»
Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением по поводу возможного введения процедуры драфта в FONBET чемпионате КХЛ.
«Драфт? Это преждевременный вопрос. Слово некрасивое, взятое из североамериканского хоккея. У них нет детских спортивных школ, они отвязаны. У нас российский хоккей основан на другом.
Слово «драфт» мне не нравится, «Ярмарка юниоров» — может быть. Надо дорабатывать. Почти все ведущие клубы пострадают. Надо понимать, куда идет лига, как она пытается развиваться. Не забывайте, что у нас есть ФХР, минспорт, которые замкнуты в цикле драфта».
Ранее стало известно, что руководство лиги планирует возродить систему драфта. Она уже существовала в КХЛ с 2009 по 2017 год и носила название «Ярмарка юниоров».
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|31
|7
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|31
|11
|20
|30
|8
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|16
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|9
|Лада
|27
|10
|17
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|Авангард
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|11
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|Барыс
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|Амур
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|14:30
|
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