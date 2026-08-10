Илья Бородин выиграл золото чемпионата Европы в заплыве на 400 м комплексом

Российский пловец Илья Бородин стал победителем финала на 400 метров комплексом на чемпионате Европы в Париже.

23-летний россиянин показал результат 4.08,17 и установил рекорд чемпионата Европы.

Серебряным призером стал итальянец Альберто Раццетти (4.10,40). Бронзовым — британец Макс Литчфилд (4.11,58).

Это второе золото Бородина на чемпионатах Европы — в 2021 году Бородин стал лучшим в аналогичной дисциплине в Будапеште. Также он по разу побеждал на чемпионате мира и чемпионате Европы на короткой воде.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа.