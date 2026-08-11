Кузнецов прилетел на сбор «Сибири» в Минск: «С нетерпением жду возможности выйти на лед»
Новичок «Сибири» Евгений Кузнецов прибыл в Минск, где проходит тренировочный сбор команды, сообщает пресс-служба новосибирцев.
«Сибирь» опубликовала видео прилета Кузнецова в аэропорт и небольшое интервью хоккеиста.
«Очень устал, долго добирался. К сожалению, не получилось с первых дней сборов здесь быть. Хотел сразу с командой начать работать, но слава богу, что получилось получить паспорт так быстро. Не знаю, как получится завтра, но сегодня я просто без ног.
С тренером общались. Я играл против всех, всех знаю. С нетерпением жду возможности выйти на лед.
Дорогие болельщики, хотел бы пожелать вам здоровья, терпения, дешевых билетов и ярких матчей», — сказал Кузнецов.
«Сибирь» 8 августа объявила о подписании годичного контракта с 34-летним форвардом. Во второй половине сезона-2025/26 Кузнецов играл за «Салават Юлаев», в котором набрал 18 (6+12) очков в 19 матчах FONBET чемпионата КХЛ и 2 (1+1) очка в плей-офф.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Салават Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Лада
|0
|0
|0
|0
|4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|5
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|6
|СКА
|0
|0
|0
|0
|7
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|9
|Торпедо НН
|0
|0
|0
|0
|10
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|11
|Шанхай Дрэгонс
|0
|0
|0
|0
|5.09
|00:00
|Спартак – Торпедо НН
|- : -
|5.09
|00:00
|Ак Барс – Сибирь
|- : -
|5.09
|00:00
|СКА – Лада
|- : -
|5.09
|00:00
|Автомобилист – Динамо М
|- : -
|5.09
|00:00
|Северсталь – Салават Юлаев
|- : -
|5.09
|00:00
|Локомотив – Трактор
|- : -