Кузнецов прилетел на сбор «Сибири» в Минск: «С нетерпением жду возможности выйти на лед»

Новичок «Сибири» Евгений Кузнецов прибыл в Минск, где проходит тренировочный сбор команды, сообщает пресс-служба новосибирцев.

«Сибирь» опубликовала видео прилета Кузнецова в аэропорт и небольшое интервью хоккеиста.

«Очень устал, долго добирался. К сожалению, не получилось с первых дней сборов здесь быть. Хотел сразу с командой начать работать, но слава богу, что получилось получить паспорт так быстро. Не знаю, как получится завтра, но сегодня я просто без ног.

С тренером общались. Я играл против всех, всех знаю. С нетерпением жду возможности выйти на лед.

Дорогие болельщики, хотел бы пожелать вам здоровья, терпения, дешевых билетов и ярких матчей», — сказал Кузнецов.

«Сибирь» 8 августа объявила о подписании годичного контракта с 34-летним форвардом. Во второй половине сезона-2025/26 Кузнецов играл за «Салават Юлаев», в котором набрал 18 (6+12) очков в 19 матчах FONBET чемпионата КХЛ и 2 (1+1) очка в плей-офф.