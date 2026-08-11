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11 августа, 09:47

Кузнецов прилетел на сбор «Сибири» в Минск: «С нетерпением жду возможности выйти на лед»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Новичок «Сибири» Евгений Кузнецов прибыл в Минск, где проходит тренировочный сбор команды, сообщает пресс-служба новосибирцев.

«Сибирь» опубликовала видео прилета Кузнецова в аэропорт и небольшое интервью хоккеиста.

«Очень устал, долго добирался. К сожалению, не получилось с первых дней сборов здесь быть. Хотел сразу с командой начать работать, но слава богу, что получилось получить паспорт так быстро. Не знаю, как получится завтра, но сегодня я просто без ног.

С тренером общались. Я играл против всех, всех знаю. С нетерпением жду возможности выйти на лед.

Дорогие болельщики, хотел бы пожелать вам здоровья, терпения, дешевых билетов и ярких матчей», — сказал Кузнецов.

«Сибирь» 8 августа объявила о подписании годичного контракта с 34-летним форвардом. Во второй половине сезона-2025/26 Кузнецов играл за «Салават Юлаев», в котором набрал 18 (6+12) очков в 19 матчах FONBET чемпионата КХЛ и 2 (1+1) очка в плей-офф.

Евгений Кузнецов.Кузнецов все-таки нашел команду. Но выбрал «Сибирь», а не «Трактор»

Источник: ХК «Сибирь»
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Евгений Кузнецов (хоккей)
КХЛ
ХК Сибирь
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