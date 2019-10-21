Дэвид Немировски: «Жафяров постарается выиграть гонку бомбардиров в КХЛ»
Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал гостевое поражение от ЦСКА (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— ЦСКА лучше играл, лучше был по движению. Мы были уставшими, последняя игра в поездке. В третьем периоде начали действовать по-другому, хорошо играли. Но не смогли вытащить матч. Было видно, что мы устали и не успевали за соперником. У нас было два хороших момента, надо было забивать при счете 2:3.
— Кто из травмированных поможет в Нижнем Новгороде?
— Волченков, может быть, восстановится к домашней серии.
— Жафяров — третий бомбардир КХЛ. В чем причина такого результата?
— Это его собственная заслуга. Он много работал летом и в прошлом году. Думаю, он постарается выиграть гонку бомбардиров.
— За «Торпедо» дебютировал 16-летний Никонов.
— Андрей был летом с нами на предсезонке, мы рассчитывали на него. Он еще молод, выпустили его, чтобы он почувствовал, что такое КХЛ. Он большой и физически может играть на этом уровне.
— Варфоломеев действительно неуправляем?
— Он хороший игрок, но у него впереди много работы. Решили с ним расстаться, потому что так будет лучше и нам, и ему. (Игорь Еронко)
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