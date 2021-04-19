«Автомобилист» поборется с «Салаватом» за Кагарлицкого

По информации «СЭ», «Автомобилист» заинтересован в подписании нападающего Дмитрия Кагарлицкого, чей контракт с московским «Динамо» истекает 30 апреля 2021 года.

19 апреля «Горобзор» сообщил о том, что «Салават Юлаев» предложил Кагарлицкому двухлетний контракт с годовой зарплатой в 60 млн рублей.

В нынешнем сезоне Кагарлицкий провел в регулярном чемпионате 59 матчей и набрал 47 (14+33) очков. В плей-офф на его счету 5 (2+3) очков в шести матчах.

(Артур Хайруллин)