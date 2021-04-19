Кагарлицкий может подписать контракт с «Салаватом Юлаевым»

«Салават Юлаев» может подписать контракт с нападающим московского «Динамо» Дмитрием Кагарлицким, сообщает «ГорОбзор.Ру».

По информации источника, в настоящий момент стороны обсуждают финансовые условия соглашения. Уфимский клуб предлагает 31-летнему хоккеисту двухлетний контракт с зарплатой в 60 миллионов рублей за сезон.

Контракт Кагарлицкого с «Динамо» истекает 30 апреля, после этого форвард может выйти на рынок свободных агентов.

В минувшем сезоне нападающий забросил 14 шайб и отдал 33 результативные передачи в 59 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он провел 6 матчей и набрал (2+3) очков.