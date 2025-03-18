«Авангард» и «Ак Барс» выразили соболезнования родным и близким Малыхина

«Авангард» и «Ак Барс» выразили соболезнования в связи со смертью нападающего Федора Малыхина.

«В возрасте 34 лет из жизни ушел экс-«ястреб» Федор Малыхин. «Авангард» был последним клубом в его профессиональной карьере, за Омск игрок выступал в сезоне-2022/23.

Приносим соболезнования товарищам, родным и близким Федора. Он навсегда останется в нашей памяти командным игроком, готовым выложиться на все 100% ради общего дела, касалось ли это работы на льду или поддержки в раздевалке», — говорится в заявлении «Авангарда».

«В возрасте 34 лет ушел из жизни обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Федор Малыхин. Выражаем соболезнования родным и близким, мы скорбим вместе с вами», — сказано в сообщении «Ак Барса».

Всего в КХЛ на счету Малыхина 220 (107+113) очков в 548 матчах.