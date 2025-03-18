«Авангард» и «Ак Барс» выразили соболезнования родным и близким Малыхина
«Авангард» и «Ак Барс» выразили соболезнования в связи со смертью нападающего Федора Малыхина.
«В возрасте 34 лет из жизни ушел экс-«ястреб» Федор Малыхин. «Авангард» был последним клубом в его профессиональной карьере, за Омск игрок выступал в сезоне-2022/23.
Приносим соболезнования товарищам, родным и близким Федора. Он навсегда останется в нашей памяти командным игроком, готовым выложиться на все 100% ради общего дела, касалось ли это работы на льду или поддержки в раздевалке», — говорится в заявлении «Авангарда».
«В возрасте 34 лет ушел из жизни обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Федор Малыхин. Выражаем соболезнования родным и близким, мы скорбим вместе с вами», — сказано в сообщении «Ак Барса».
Всего в КХЛ на счету Малыхина 220 (107+113) очков в 548 матчах.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -