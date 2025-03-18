Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

18 марта, 14:44

«Авангард» и «Ак Барс» выразили соболезнования родным и близким Малыхина

Камила Абдурахманова
корреспондент

«Авангард» и «Ак Барс» выразили соболезнования в связи со смертью нападающего Федора Малыхина.

«В возрасте 34 лет из жизни ушел экс-«ястреб» Федор Малыхин. «Авангард» был последним клубом в его профессиональной карьере, за Омск игрок выступал в сезоне-2022/23.

Приносим соболезнования товарищам, родным и близким Федора. Он навсегда останется в нашей памяти командным игроком, готовым выложиться на все 100% ради общего дела, касалось ли это работы на льду или поддержки в раздевалке», — говорится в заявлении «Авангарда».

«В возрасте 34 лет ушел из жизни обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Федор Малыхин. Выражаем соболезнования родным и близким, мы скорбим вместе с вами», — сказано в сообщении «Ак Барса».

Всего в КХЛ на счету Малыхина 220 (107+113) очков в 548 матчах.

Источник: ХК «Авангард»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Федор Малыхин
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
Читайте также
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Экономист сообщил об изменениях выплаты зарплаты в октябре
Выборы в Чехии ведут к власти евроскептиков. Разбор
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

КХЛ выразила соболезнования в связи со смертью Малыхина

«Автомобилист» и «Трактор» выразили соболезнования в связи со смертью Малыхина
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 10 8 2 16
2 Металлург Мг 10 7 3 16
3 Нефтехимик 10 7 3 14
4 Автомобилист 11 6 5 13
5 Трактор 10 5 5 12
6 Барыс 11 5 6 11
7 Ак Барс 10 4 6 9
8 Амур 9 3 6 8
9 Адмирал 9 3 6 8
10 Сибирь 10 4 6 8
11 Салават Юлаев 9 2 7 6
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 11 8 3 18
2 Торпедо НН 11 8 3 17
3 Динамо Мн 10 6 4 14
4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
5 СКА 10 5 5 12
6 ЦСКА 10 5 5 11
7 Спартак 10 4 6 11
8 Северсталь 10 5 5 10
9 Сочи 9 4 5 9
10 Динамо М 9 4 5 9
11 Лада 10 1 9 3
Результаты / календарь
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
2.10 19:00
Нефтехимик – Лада
 - : -
2.10 19:30
Динамо М – Трактор
 - : -
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости