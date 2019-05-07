Нападающие "Ак Барса" Артем Галимов и Максим Марушев продлили контракты с командой до конца сезона-2020/2021, информирует официальный сайт казанцев.
В прошедшем сезоне Галимов принял участие в одном матче "Ак Барса" и не отметился результативными действиями. В составе "Барса" 19-летний россиянин провел 40 матчей и набрал 24 (9+15) очков.
Марушев в сезоне-2018/2019 КХЛ был в заявке на одну игру "Ак Барса", но льду не появлялся. За "Барс" в ВХЛ сыграл 36 встреч и набрал 22 (14+8) очков.
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