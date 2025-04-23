«Амур» объявил об уходе Покотило с поста генерального менеджера

«Амур» и генеральный менеджер Вадим Покотило расторгли контракт по соглашению сторон. Специалист занимал эту должность с 2021 года.

«Клуб искренне благодарит Вадима Анатольевича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

В этом сезоне «Амур» набрал 44 очка и занял 11-е место в Восточной конференции, не попав в плей-офф КХЛ.