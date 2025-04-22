Комтуа проведет еще один сезон в московском «Динамо»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Динамо» Максим Комтуа намерен остаться в клубе на следующий сезон.

Между сторонами достигнута принципиальная договоренность о продлении соглашения.

Комтуа перешел в «Динамо» летом 2024 года. В сезоне-2024/25 форвард набрал 50 (21+29) очков в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 13 (7+6) очков в 12 играх плей-офф.

Во вторник, 22 апреля 26-летний канадец сделал хет-трик в шестом матче 1/4 финала Кубка Гагарина против «Ак Барса» (6:1). Благодаря победе бело-голубые вышли в полуфинал плей-офф, в котором встретятся с «Трактором».