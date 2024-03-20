Кожевников — об игре «Трактора»: «Челябинцы нашли противоядие от «Динамо»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» победу «Трактора» над «Динамо» (3:2) в третьем матче серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.

«Челябинцы — молодцы, показали зубы. У «Динамо» реализация не та. Бело-голубые создают моменты, но не реализовывают их. Одного Гусева недостаточно. Где все иностранцы, которые в регулярном чемпионате играли замечательно? Шансы есть всегда, но маловероятно, что «Динамо» отыграется в этой серии. «Трактор» показывает достойный хоккей. Челябинцы нашли противоядие от «Динамо», — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Трактор» выиграл третий матч кряду в серии с «Динамо» и ведет со счетом 3-0. Теперь челябинцы находятся в одной победе от выхода в полуфинал Кубка Гагарина.

Четвертый матч серии «Динамо» — «Трактор» пройдет 22 марта в Челябинске, начало — в 17.00 (мск).