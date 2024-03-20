Кожевников — об игре «Трактора»: «Челябинцы нашли противоядие от «Динамо»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» победу «Трактора» над «Динамо» (3:2) в третьем матче серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.
«Челябинцы — молодцы, показали зубы. У «Динамо» реализация не та. Бело-голубые создают моменты, но не реализовывают их. Одного Гусева недостаточно. Где все иностранцы, которые в регулярном чемпионате играли замечательно? Шансы есть всегда, но маловероятно, что «Динамо» отыграется в этой серии. «Трактор» показывает достойный хоккей. Челябинцы нашли противоядие от «Динамо», — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.
«Трактор» выиграл третий матч кряду в серии с «Динамо» и ведет со счетом 3-0. Теперь челябинцы находятся в одной победе от выхода в полуфинал Кубка Гагарина.
Четвертый матч серии «Динамо» — «Трактор» пройдет 22 марта в Челябинске, начало — в 17.00 (мск).
|Восточная конференция
|И
|В
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|О
|1
|Металлург Мг
|68
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|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
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|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
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|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
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|Нефтехимик
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|27
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|69
|10
|Сибирь
|68
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|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
0 - 2
|0 - 2
|
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
2 - 0
|2 - 0
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 3
|0 - 3
|
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
0 - 2
|0 - 2
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|20.03
|17:00
|
Трактор – Динамо М
|3 : 2
|20.03
|19:30
|
Локомотив – Авангард
|- : -