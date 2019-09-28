Александр Хохлачев: «У нас со Знарком все хорошо»
Нападающий «Спартака» Александр Хохлачев поделился впечатлениями от гостевой победы над «Авангардом» (4:3Б).
— Гудачек — спаситель?
— Гудачек здорово играет, спасает нас в некоторых моментах. Понятно, что в последних двух победах его заслуга огромная, но сегодня вся команда играла классно.
— Знарок в свое время убирал вас из СКА. Какие у вас теперь отношения?
— У нас все хорошо. Мой уход из СКА никак не сказывается на наших отношениях.
— Могли сделать дубль, но в овертайме запороли два шикарных момента.
— У меня в каждой игре много моментов, но не забиваю. Может, удачи не хватает. Но, думаю, все будет нормально. Сезон длинный, все наладится.
— Объясните эпизод с удалением за задержку игры.
— Я так и не понял, что случилось. (Игорь Еронко)