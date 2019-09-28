Александр Хохлачев: «У нас со Знарком все хорошо»

Нападающий «Спартака» Александр Хохлачев поделился впечатлениями от гостевой победы над «Авангардом» (4:3Б).

— Гудачек — спаситель?

— Гудачек здорово играет, спасает нас в некоторых моментах. Понятно, что в последних двух победах его заслуга огромная, но сегодня вся команда играла классно.

— Знарок в свое время убирал вас из СКА. Какие у вас теперь отношения?

— У нас все хорошо. Мой уход из СКА никак не сказывается на наших отношениях.

— Могли сделать дубль, но в овертайме запороли два шикарных момента.

— У меня в каждой игре много моментов, но не забиваю. Может, удачи не хватает. Но, думаю, все будет нормально. Сезон длинный, все наладится.

— Объясните эпизод с удалением за задержку игры.

— Я так и не понял, что случилось. (Игорь Еронко)