Агент Ткачева рассказал о возможности расторжения контракта со СКА

Агент форварда СКА Владимира Ткачева Шуми Бабаев в эфире «СЭ» прокомментировал возможное расторжение контракта с клубом.

— Руководство в СКА адекватное. Мы понимаем, что в данной ситуации Ткачев им не нужен. Он не подходит под их тактику, стратегию. Ни с моей стороны, ни со стороны игрока никаких обвинений нет. Но если СКА отдаст его в другой клуб КХЛ, то усилит этот клуб. Будет ли СКА делать это? Думаю, нет. У нас как были предложения из НХЛ, так и остались. Надеюсь, что мы расторгнем контракт, права останутся у СКА, а Ткачев продолжит карьеру в НХЛ.

Контракт Ткачева со СКА рассчитан до 30 апреля 2022 года. В сезоне-2020/21 25-летний форвард набрал 38 (11+27) очков в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ, также на его счету 8 (1+7) очков в 11 играх плей-офф.