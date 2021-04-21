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Семенов объяснил поражение «Авангарда» от ЦСКА во втором матче финала

17:06
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Нападающий «Авангарда» Кирилл Семенов в преддверии третьего финального матча Кубка Гагарина против ЦСКА объяснил, чего команде не хватило во второй игре.

20&nbsp;апреля. Москва. ЦСКА сравнял счет в&nbsp;серии с &laquo;Авангардом&raquo;.ЦСКА отпустило. Армейцы отправили «Авангард» в нокдаун и мчат к кубку

«У нас была хорошая скоростная игра. Ничего страшного, что игра вышла с таким результатом. Мы были готовы к игре, нас подвели многочисленные удаления. Команда вышла в этой ситуации с позитивом. Мы понимаем, что все в наших руках. Надо убрать свои неточности, попроще сыграть в своей зоне. Что в домашних матчах, что в гостевых — разницы нет. Мы в любом случае стараемся, выкладываемся по полной. ЦСКА — совершенно другие соперники и с ними другая игра. Надо концентрироваться, потому что уже финал. Мы готовимся к завтрашней игре», — сказал Семенов.

Напомним, что счет в серии равный, 1-1. Вторую игру армейцы выиграли всухую, 3:0. В этом плей-офф Семенов провел 20 матчей и набрал 8 (4+4) очков.

(Ангелина Коляда)

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры