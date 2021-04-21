Семенов объяснил поражение «Авангарда» от ЦСКА во втором матче финала

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семенов в преддверии третьего финального матча Кубка Гагарина против ЦСКА объяснил, чего команде не хватило во второй игре.

«У нас была хорошая скоростная игра. Ничего страшного, что игра вышла с таким результатом. Мы были готовы к игре, нас подвели многочисленные удаления. Команда вышла в этой ситуации с позитивом. Мы понимаем, что все в наших руках. Надо убрать свои неточности, попроще сыграть в своей зоне. Что в домашних матчах, что в гостевых — разницы нет. Мы в любом случае стараемся, выкладываемся по полной. ЦСКА — совершенно другие соперники и с ними другая игра. Надо концентрироваться, потому что уже финал. Мы готовимся к завтрашней игре», — сказал Семенов.

Напомним, что счет в серии равный, 1-1. Вторую игру армейцы выиграли всухую, 3:0. В этом плей-офф Семенов провел 20 матчей и набрал 8 (4+4) очков.

(Ангелина Коляда)