Быков пожелал сборной России получить удовольствие от финала ЮЧМ-2021 с канадцами

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал «СЭ» победу юниорской сборной России над Финляндией в полуфинале чемпионата мира-2021 по хоккею (6:5). В финале российская сборная сыграет с Канадой.

«Финал с канадцами для советского человека — это классика хоккея, — сказал Быков «СЭ». — Играть против них в финале почетно. Это все время будоражит. В чем мы превосходим канадцев? Я бы не стал акцентировать на этих деталях. Сам факт играть в финале — это грандиозно. Особенно для наших молодых ребят, которые только начинают свою профессиональную хоккейную карьеру. Я бы просто пожелал им удачи. И хочу, чтобы они получили удовольствие от этого финала. Наша сборная играть умеет не хуже канадцев, это было доказано выходом в финал. Сейчас нужно просто показывать свой лучший хоккей и контролировать эмоции. Пожелаем удачи нашим парням в финале!».

Ранее, 6 мая, сборная Канады обыграла в полуфинальном матче команду Швеции со счетом 8:1. Финальная встреча канадцев с россиянами пройдет 7 мая (начало — в 04.00 по мск).

(Артем Бухаев)