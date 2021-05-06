Фетисов надеется на победу юниорской сборной России над Канадой в финале ЧМ-2021

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» победу юниорской сборной России над Финляндией в полуфинале чемпионата мира-2021 (6:5). В финале российская сборная сыграет с Канадой.

«Как остановить канадцев? Прежде всего, нужна игровая дисциплина, — сказал Фетисов «СЭ». — Наверное, надо повнимательнее играть в зоне обороны. В таком возрасте эмоции могут помочь команде, но могут и навредить. Надеюсь, что план на игру будет понятен для ребят. Наша сборная может забивать, у нее есть характер. У меня нет никаких сомнений, что это будет интересная игра. Давно мы не выигрывали этот возраст. Мне кажется, для нас это дополнительный стимул, чтобы хорошо себя показать. В финал никто просто так не попадает. Шанс, конечно, есть у всех. Но я надеюсь, что мы сможем победить. Будем надеяться, что российская сборная реализует свою мечту. Давайте просто пожелаем им удачи».

Ранее, 6 мая, сборная Канады обыграла в полуфинальном матче команду Швеции со счетом 8:1. Финальная встреча канадцев с россиянами пройдет 7 мая (начало — в 04.00 по мск).

(Артем Бухаев)