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Бадюков дал прогноз на финал юниорского ЧМ по хоккею Канада — Россия

10:57
Российские хоккеисты после победы над Финляндией. Фото IIHF
Российские хоккеисты после победы над Финляндией. Фото IIHF
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Финляндией в полуфинале юниорского чемпионата мира-2021 по хоккею (6:5). В финале российская сборная сыграет с Канадой.

«Не нужно смотреть, как канадцы сыграли со шведами. В финале встречаются две сильнейшие команды на данный момент. Нам надо постараться аккуратно сыграть в своей зоне, потому что у канадцев довольно сбалансированная атака. Не нужно бояться канадцев, ничего в них такого нет. Ни в коем случае нельзя закрываться и допускать глупые удаления. В меньшинстве у нас есть проблемы, это было заметно и по матчу с финнами. Нужно играть в свой хоккей, как с Белоруссией и Финляндией. У нас есть все шансы стать чемпионами. Нашей команде это по силам», — сказал Бадюков «СЭ».

Ранее, 6 мая, сборная Канады обыграла в полуфинальном матче команду Швеции со счетом 8:1. Финальная встреча канадцев с россиянами пройдет 7 мая (начало — в 04.00 по мск).

(Владимир Пушкарев)

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