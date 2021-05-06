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Кожевников оценил шансы сборной России в матче финала ЮЧМ по хоккею с Канадой

10:22
Хоккеисты юниорской сборной России. Фото ИИХФ
Хоккеисты юниорской сборной России. Фото ИИХФ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Финляндией на юниорском чемпионате мира-2021 по хоккею (6:5). В финале российская сборная сыграет с Канадой.

«Ожидал, что мы обыграем финнов. Мы доминировали на протяжении всего матча, потом немного расслабились. Главное, что выиграли. С канадцами будет тяжеловато, но при правильной игре шансы у нас 50 на 50. Нам в финале надо выдержать первый период. Дальше все будет зависеть от наших нападающих. Мы ни в чем не уступаем канадцам. В таких играх решают эмоции и индивидуальное мастерство. Надо быть уверенными в своих силах. Выходим играть только на победу!» — сказал Кожевников «СЭ».

Ранее, 6 мая, сборная Канады обыграла в полуфинальном матче команду Швеции со счетом 8:1. Финальная встреча канадцев с россиянами пройдет 7 мая (начало — в 04.00 по мск).

(Владимир Пушкарев)

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