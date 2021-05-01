Хоккей
Еврохоккейтур
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Европа

Швейцария — Россия: смотреть онлайн матч Еврочелленджа

17:15
Сборная России проведет свой второй матч против команды Швейцарии в рамках Еврочелленджа. Фото ФХР
Сборная России проведет свой второй матч против команды Швейцарии в рамках Еврочелленджа. Фото ФХР

Сегодня, 1 мая, сборная России проведет свой второй матч против команды Швейцарии в рамках Еврочелленджа.

В первой встрече команда Швейцарии обыграла сборную Валерия Брагина со счетом 3:1. Единственную шайбу в составе России забросил Евгений Тимкин. Отчет об этой игре можно посмотреть тут.

Следить за видеотрансляцией матча Швейцария — Россия можно по этой ссылке

Читайте также

РПЛ, 28-й тур: расписание и трансляции всех матчей
Медведева отреагировала на пост Авербуха о беременности Арзамасовой
Костомаров отреагировал на переход Трусовой в группу к Тутберидзе
Эльвира Тодуа рассказала, как футболист ЦСКА напился на банкете у женской команды

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд