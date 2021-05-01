Швейцария — Россия: смотреть онлайн матч Еврочелленджа
17:15
Сегодня, 1 мая, сборная России проведет свой второй матч против команды Швейцарии в рамках Еврочелленджа.
В первой встрече команда Швейцарии обыграла сборную Валерия Брагина со счетом 3:1. Единственную шайбу в составе России забросил Евгений Тимкин. Отчет об этой игре можно посмотреть тут.
Следить за видеотрансляцией матча Швейцария — Россия можно по этой ссылке
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