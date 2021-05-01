Сборная России объявила состав на второй матч Еврочелленджа против Швейцарии

Сборная России назвала состав на второй матч Еврочелленджа против национальной сборной Швейцарии.

Начало игры — в 18:45 по московскому времени.

Состав сборной России:

Федотов (Бочаров);

Яковлев — А. Марченко, Сафонов — Красковский — Коршков;

Дронов — Ожиганов, К. Марченко — Морозов — Подколзин;

Рафиков — Лямкин, Бардаков — Кукштель — Галимов;

Науменков, Моисеев, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин.

Состав на сегодняшний матч со Швейцарией.



Вратари: Федотов, Бочаров #россиявмоемсердце pic.twitter.com/aarb5jm3Y1 — Хоккей России (@russiahockey) May 1, 2021

В первом матче сборная России проиграла со счетом 1:3. В составе победителей отличились Киллиан Мотте, Кристоф Берчи и Инти Пестони. У россиян шайбу забросил Евгений Тимкин.