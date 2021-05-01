Сборная России объявила состав на второй матч Еврочелленджа против Швейцарии
17:20
Сборная России назвала состав на второй матч Еврочелленджа против национальной сборной Швейцарии.
Начало игры — в 18:45 по московскому времени.
Состав сборной России:
Федотов (Бочаров);
Яковлев — А. Марченко, Сафонов — Красковский — Коршков;
Дронов — Ожиганов, К. Марченко — Морозов — Подколзин;
Рафиков — Лямкин, Бардаков — Кукштель — Галимов;
Науменков, Моисеев, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин.
В первом матче сборная России проиграла со счетом 1:3. В составе победителей отличились Киллиан Мотте, Кристоф Берчи и Инти Пестони. У россиян шайбу забросил Евгений Тимкин.
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