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Сборная России объявила состав на второй матч Еврочелленджа против Швейцарии

17:20
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Сборная России назвала состав на второй матч Еврочелленджа против национальной сборной Швейцарии.

Начало игры — в 18:45 по московскому времени.

Состав сборной России:

Федотов (Бочаров);

Яковлев — А. Марченко, Сафонов — Красковский — Коршков;

Дронов — Ожиганов, К. Марченко — Морозов — Подколзин;

Рафиков — Лямкин, Бардаков — Кукштель — Галимов;

Науменков, Моисеев, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин.

В первом матче сборная России проиграла со счетом 1:3. В составе победителей отличились Киллиан Мотте, Кристоф Берчи и Инти Пестони. У россиян шайбу забросил Евгений Тимкин.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/russiahockey/status/1388497344061136900

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