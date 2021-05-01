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Шипачев пропустит второй матч со сборной Швейцарии

13:10
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Капитан сборной России Вадим Шипачев не сыграет во втором матче Еврочелленджа с командой Швейцарии, информирует пресс-служба ФХР в Twitter.

«Капитан национальной команды Вадим Шипачев пропустит второй матч против Швейцарии, пройдет плановые восстановительные процедуры и возобновит тренировки в общей группе с 4 мая в Новогорске», — говорится в сообщении.

Вчера, 30 апреля, в городе Биль на «Тиссо-Арене» Швейцария победила Россию со счетом 3:1.

Сегодня, 1 мая, сборная России проведет еще один матч со Швейцарией.

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