«Спартак» победил «Каустик»

9 декабря «Спартак"в рамах чемпионата России одержал победу над волгоградским «Каустиком» (34:28). Ход матча прокомментировал самый результативный игрок красно-белых — Михаил Виноградов (7 голов).

— Начало матча не было для нас удачным, — сказал Виноградов. — После кубковой игры соперник жаждал реванша. В какой-то момент наш тренер Олег Кулешов взял очень своевременный тайм-аут и помог команде собраться. После этого мы совершали гораздо меньше ошибок в нападении, стали более слаженно защищаться — это и привело к положительному результату.

Мы готовились к сопернику, разбирали игры, поэтому знали несколько слабых мест «Каустика». Старались стянуть защитников в центр, освободить место для полусредних — это была тренерская задумка. Как видите, она сработала и привела к победе. Отдельно хочется поблагодарить наших болельщиков — сегодня была отличная поддержка!

Теперь «Спартаку» предстоит непростой выезд в Хорватию, где их ждут соперники по «SEHA-Газпром лиге» — местный «Загреб». Матч пройдет 11 декабря. (Александр Акимов)