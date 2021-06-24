ЦСКА объявил об уходе Петковича с поста главного тренера

Гандбольный ЦСКА объявил об уходе главного тренера команды Велимира Петковича. Специалист сосредоточится на работе со сборной России.

«Соблюдая договорённости перед началом сотрудничества с ЦСКА в октябре 2020 года, Велимир Петкович теперь сосредоточится только на работе со сборной России, — говорится в сообщении ЦСКА. — Под руководством тренера ЦСКА провёл 34 матча, стал серебряным призером Суперлиги и бронзовым призёром Кубка России, в Лиге Европы армейцы показывали уверенную игру по ходу группового этапа и дошли до 1/8 финала. Мы благодарим Велимира Петковича за проделанную работу, большой опыт, который он передал клубу, вклад в профессиональный рост игроков и достижения у руля красно-синих! Желаем удачи! Всегда будем рады видеть на наших трибунах. До скорой встречи, Велимир!».