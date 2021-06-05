«Чеховские Медведи» в 20-й раз выиграли чемпионат России
«Чеховские Медведи» стали чемпионами России по гандболу среди мужчин. Во втором матче финала команда обыграла ЦСКА (32:21). В первой игре «Медведи» также победили — 29:24.
В составе победителей самым результативным стал Сергей Марк Косоротов. В его активе семь голов.
«Чеховские Медведи» стали чемпионами страны в 20-й раз в своей истории.
Чемпионат России. Мужчины
Матч за 7-е место
«Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург) — СКИФ (Краснодар) — 29:31 (13:16)
Первый матч — 24:18
Матч за 5-е место
«Пермские медведи» (Пермь) — «Динамо Астрахань» (Астрахань) — 25:22 (10:14)
Первый матч — 35:32
Матч за 3-е место
«Виктор» (Ставрополь) — «СГАУ-Саратов» (Саратов) — 25:24 (11:12)
Первый матч — 32:28
Финал
«Чеховские медведи» (Чехов) — ЦСКА (Москва) — 32:21 (15:11)
Первый матч — 29:24
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