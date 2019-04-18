Миндаугас Урбонас: "Спартак" действовал очень слаженно"

Московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Суперлиги на своей площадке победил ставропольский "Динамо-Виктор" (30:26). Встречу прокомментировал левый крайний красно-белых Миндаугас Урбонас, признанный лучшим игроком матча.

– Я был очень рад вновь сыграть за "Спартак" после матчей за национальную сборную, – сказал Урбонас. – Во встрече против "Динамо-Виктор" вся наша команда действовала очень слаженно. В начале второго тайма мы сделали рывок в счете, который и предопределил победу "Спартака". Очень рад, что в свой день рождения мне удалось забросить девять мячей. Хотел бы поблагодарить партнеров за помощь, все мои голы стали результатом общекомандных усилий.

Впереди нас ждет заключительная встреча регулярного чемпионата против краснодарского "СКИФа". Это молодой и амбициозный соперник. "Спартаку" предстоит приложить немало усилий, чтобы победить и сохранить первое место в турнирной таблице.

Матч "Спартак" – "СКИФ" пройдет 23 апреля во Дворце спорта в Крылатском. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени. (Максим Бирюков)