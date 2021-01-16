«Ростов-Дон» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов

В Ростове-на-Дону завершился очередной поединок женской Лиги чемпионов по гандболу. Местный «Ростов-Дон» победил немецкий «Битигхайм» — 27:21. Самыми результативными стали Полина Кузнецова и Ярослава Фролова — по 5 мячей.

Ростовчанки досрочно оформили путевку в следующий раунд турнира.

Гандбол

Лига чемпионов. Женщины

Первый групповой турнир. Группа A

Ростов-Дон (Россия) — Битигхайм (Германия) — 27:21 (15:9)

16 января.