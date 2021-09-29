ЦСКА завершил выступления в Лиге Европы

Московские армейцы сыграли вничью (29:29) в ответном матче против французского «Нима» во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Учитывая результат первой встречи (36:29), ЦСКА завершает выступление в турнире. Итоги ответного матча подвел белорусский легионер красно-синих Александр Подшивалов.

— Наша игра пока что оставляет желать лучшего, нам нужно улучшаться во многих компонентах. Нам не удалось повести несколько мячей, чтобы завладеть преимуществом и инициативой по ходу матча, вернуть градус игры и шансы на проход дальше. Довольно сложно давались голы в позиционном нападении. Могу сказать, что удержать некоторых игроков «Нима» было очень тяжело, — отметил игрок. — Это создало много трудностей для нашей обороны. Но игра показательная, очень хороший опыт. Впереди много работы, но, думаю, мы знаем, к чему стремимся. Теперь ЦСКА полноценно сконцентрируется на задачах во внутреннем чемпионате и Кубке России. Нас ждет насыщенный октябрь, где будут сыграны матчи с сильнейшими командами страны: «Невой», «Пермскими медведями» и «Чеховскими медведями».

Следующую игру ЦСКА проведет на выезде против петербуржской «Невы». Встреча состоится 2 октября.