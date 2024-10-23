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Егор Ерошенко стал первым гольфистом из России, получившим право на участие в этапе PGA Tour

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Егор Ерошенко.
Фото Федерация гольфа Московской области

Гольфист сборной команды Московской области Егор Ерошенко получил право участвовать в турнире Профессиональной ассоциации гольфа (PGA Tour).

21 октября Ерошенко выиграл квалификационный турнир Butterfield Bermuda Championship Event Qualifier. Он стал первым гольфистом из России, которому выпала возможность выступить в этапе PGA Tour.

«Я всегда стремился попасть в тур и сыграть турнир PGA Tour. Во время раунда не было даже мысли, что я могу пройти квалификацию. Я просто играл, находился в моменте и пытался сделать как можно больше берди во время игры. Было достаточно ветрено, условия игры были тяжелые, поэтому я, конечно, подразумевал что не будет запредельных счетов. Моя цель была минус семь, и раунд минус шесть оказался лучшим», — приводит слова Ерошенко пресс-служба Федерации гольфа Московской области.

Ерошенко выступит на PGA TOUR Butterfield Bermuda Championship, который состоится 14-17 ноября 2024 года. Призовой фонд турнира составит 6,9 миллиона долларов.

Источник: Федерация гольфа Московской области
гольф
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