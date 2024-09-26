Игроки из Белоруссии выступят на турнире по гольфу «Лига будущих чемпионов» в Подмосковье

В Московской области 27 сентября состоится пятый по счету турнир по гольфу среди школьных команд и юниоров «Лига будущих чемпионов».

Соревнования пройдут на поле клуба «Дмитров Гольф Резорт». Программа будет состоять из двух частей: турнира школьных команд и индивидуального первенства среди игроков не старше 14 лет.

В турнире среди школьников примут участие 15 команд из четырех районов Подмосковья — они составлены из ребят, которые занимаются в бесплатных секциях по областной программе развития гольфа. Победители получат от Федерации гольфа Московской области полноценный гольф-центр с набором клюшек для занятий на пришкольной территории.

На соревнованиях юниоров выступят 36 игроков, в том числе из других российских городов и Белоруссии. Участникам предстоит сыграть 9 лунок в формате «индивидуальный стейблфорд» с учетом гандикапа и без.