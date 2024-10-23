Гольф
Новости
Гольф
Главная
Гольф

Сегодня, 20:55

Более 275 гольфисток призвали отстранить от соревнований трансгендера

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Более 275 гольфисток объединились, чтобы направить письмо в Женскую профессиональную ассоциацию гольфа (LPGA), Американскую ассоциацию гольфа и Международную федерацию гольфа с просьбой отстранить от женских турниров трансгендера Хейли Дэвидсон, сообщает Outkick.

«Мы все знаем, что не может быть равных спортивных возможностей для женщин без отдельной женской категории для гольфа. Тем не менее, LPGA продолжает пропагандировать политику, которая позволяет спортсменам-мужчинам квалифицироваться, соревноваться и побеждать в женском гольфе, даже когда несколько национальных и международных руководящих органов спорта и законодательные органы штатов все чаще отвергают эту несправедливую и неравную политику, которая вредит спортсменкам», — говорится в письме.

В своем обращении спортсменки также перечислили ряд пунктов, описывающих разницу между мужчинами и женщинами-гольфистками. Они отметили, что «быть женщиной не равнозначно тому, чтобы быть мужчиной с понижением силы». Гольфистки выразили надежду, что организации поддержат их позицию и примут оперативное решение по данному вопросу.

В начале этого года LPGA заявила о намерении пересмотреть правила относительно допуска трансгендеров к женским турнирам. Однако пока организация не внедряла каких-либо изменений.

Источник: Outkick
гольф
Читайте также
«Спартак» отказал в стажировке в клубе Александру Мостовому
Военный истребитель упал во время тренировочного полета в Бразилии
В Узбекистане заявили об отправке в РФ тел погибших россиян после судмедэкспертизы
Канадский нападающий «Динамо» Пакетт получил российское гражданство
Станкович с трибуны смотрел на свою команду после провала с «Краснодаром», Махачкала не стала винить судей. Что произошло после матча «Динамо» Мх - «Спартак»
Эксперты рассказали, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года
Популярное видео
«Амур» ждут изменения
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Динамовец Пакетт — теперь россиянин. Что происходит с ЦСКА?
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 2
«Виннипег» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости