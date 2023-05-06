«Мальчик ничего не достиг, а ведет себя как ...» Цитаты из трэш-тока «Зенита» и «Спартака» — знаете, кто это сказал?

Тест к главному матчу мая.

«Зенит» — «Спартак» — главный матч месяца в российском футболе, который в случае неудачи «Ростова» в этом туре может стать для питерцев чемпионским. За многолетнюю историю противостояния представители двух команд выдали множество ярких цитат в адрес соперника. Вспомните, кто что говорил? Пройдите наш тест из десяти вопросов.

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