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Сегодня, 15:40

«Мальчик ничего не достиг, а ведет себя как ...» Цитаты из трэш-тока «Зенита» и «Спартака» — знаете, кто это сказал?

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Футболист Игорь Денисов
Игорь Денисов.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
Тест к главному матчу мая.

«Зенит» — «Спартак» — главный матч месяца в российском футболе, который в случае неудачи «Ростова» в этом туре может стать для питерцев чемпионским. За многолетнюю историю противостояния представители двух команд выдали множество ярких цитат в адрес соперника. Вспомните, кто что говорил? Пройдите наш тест из десяти вопросов.

Напомним, что «СЭ» запустил игровой портал с тестами и квизами. Чтобы перейти на него, нажмите сюда.

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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