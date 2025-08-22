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Мини-футбол

22 августа 2025, 12:11

Тренер по мини-футболу Руднев умер в возрасте 70 лет

Алина Савинова

Скончался российский тренер по мини-футболу Юрий Руднев, сообщает пресс-служба суперлиги по футзалу. Специалисту было 70 лет.

«Ушел беззаветно преданный мини-футболу профессионал, за плечами которого множество ярких побед во славу молодого вида спорта. Его твердая рука направила десятки воспитанников по звездному пути, порой без громких слов благодарности. Но мы помним и будем помнить великого тренера Руднева», — говорится в сообщении пресс-службы суперлиги в Telegram-канале.

В разные годы своей тренерской карьеры Руднев возглавлял «Кировец», «Галакс», «Зенит», «Норильский никель», «Альфу», «Спартак», «Динамо», «Дину», «Ухту» и другие команды.

Вместе с «Альфой» специалист становился обладателем Кубка России по мини-футболу (2001) и победителем Кубка обладателей кубков (2002). В качестве тренера «Динамо» он четыре раза выигрывал чемпионат России (2004, 2005, 2007, 2008), пять раз — Кубок страны (2003, 2004, 2008, 2009, 2010) и побеждал в Кубке УЕФА (2006-2007).

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Юрий Руднев
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