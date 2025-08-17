Мини-футбол
17 августа, 17:18

«Ухта» впервые в истории завоевала Суперкубок России

Сергей Ярошенко

«Ухта» обыграла КПРФ в матче за Суперкубок России по мини-футболу — 5:4 д.в.

Встреча прошла в спортивном комплексе «Тулица» в Туле.

В составе «Ухты» голы забили Лукас Педала (2-я минута), Иван Суворов (25-я), Максим Перевалов (30-я) и Дмитрий Хусаинов (47-я), также автогол на счету Павла Симакова (44-я). У КПРФ отличились Артем Ниязов (10-я), Янар Асадов (35-я) и Дмитрий Шведко (48-я), автогол у Михаила Москалева (2-я).

«Ухта» впервые в истории завоевала Суперкубок России.

Мини-футбол
МФК КПРФ
