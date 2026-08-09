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9 августа, 14:53

Харджа — об инициативе Инфантино по продаже прав на ЧМ: «Критики атакуют проект, но я не вижу проблем»

Алина Савинова

Бывший полузащитник сборной Марокко Хишам Харджа, ныне занимающий пост регионального директора ФИФА по Ближнему Востоку и Северной Африке, поддержал главу ФИФА Джанни Инфантино после скандала из-за проекта по передаче прав на чемпионат мира частным инвесторам.

«Президент излагает свой проект, и каждая федерация имеет право сказать «да» или «нет». Это ни в коем случае не является обязательством, вопреки тому, в чем нас пытаются убедить. Я не вижу никаких проблем. К сожалению, все его критики бросились использовать эту информацию, чтобы атаковать проект. Я считаю это крайне неестественным. Люди думают, что легко найти финансирование для помощи федерациям, но они ошибаются», — приводит Goal слова Харджи.

Экс-футболист считает, что работа, которую Инфантино проделал на посту президента ФИФА, заслуживает похвалы. По его мнению, 56-летний функционер стремится сделать футбол по-настоящему глобальным.

Штаб-квартира ФИФА в&nbsp;Цюрихе.«Из любой ситуации необходимо извлекать уроки». ФИФА извинилась за инициативу по продаже части прав на ЧМ

Ранее ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 миллиарда долларов через продажу доли в новой коммерческой структуре частным инвесторам. Инициатива подверглась критике со стороны футбольных организаций, после чего ФИФА отказалась от реализации проекта.

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