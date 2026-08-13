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13 августа, 04:55

Хави: «Чувствую особую связь с нидерландским футболом»

Евгений Козинов
Корреспондент

Испанский специалист Хави прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной Нидерландов.

«Для меня огромная честь стать главным тренером сборной Нидерландов. Как человек, прошедший подготовку в академии «Барселоны» и испытавший сильное влияние таких людей, как Йохан Кройф и Ринус Михелс, я чувствую особую связь с нидерландским футболом. Можно сказать, что я в какой-то степени сын нидерландского футбола. Другие великие тренеры, прежде всего Луи ван Гал, под руководством которого я дебютировал в «Барселоне», а также Франк Райкард, сыграли важную роль в моем становлении как игрока и тренера.

У Нидерландов богатая футбольная культура и четкое видение игры, которое мне также очень близко: атакующий футбол, основанный на владении мячом, с креативностью, страстью и уверенностью. Конечно, главная цель всегда заключается в победе, но мне хотелось бы добиваться ее так, чтобы эти качества находили отражение в нашей игре и приносили удовольствие людям. Для этого есть потенциал, а также хорошая основа, на которой можно строить дальше. Я с нетерпением жду начала этой работы», — приводит официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов слова Хави.

Хави.Хави возглавил сборную Нидерландов. И назвал себя «сыном голландского футбола»

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