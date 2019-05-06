Бывший тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко, возможно, вновь возглавит команду, сообщает Sport Arena.

По данным источника, последние результаты "Динамо" вынудили руководство клуба задуматься о перестановках в тренерском штабе. Будущее нынешнего главного тренера киевлян Александра Хацкевича под вопросом.

По имеющимся данным, в качестве преемника Хацкевича руководители клуба видят нынешнего спортивного директора Алексея Михайличенко. Он тренировал "Динамо" с 2002 по 2004 год и дважды выиграл чемпионат Украины.

"Динамо" находится на втором месте в чемпионате, отставая от "Шахтера" на девять очков за пять туров до конца турнира.

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