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Может ли Семин вернуться в киевское «Динамо»? Мнение бывшего члена исполкома ФФУ

13:04
Юрий Семин. Фото ФК «Динамо» Киев
Юрий Семин. Фото ФК «Динамо» Киев
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Известный украинский журналист, бывший член исполкома ФФУ Артем Франков прокомментировал информацию о том, что Юрий Семин может возглавить киевское «Динамо».

— У меня нет ни малейшего подтверждения по этому поводу. Так что ничего не могу сказать. Возможен ли такой вариант в теории? В теории может произойти все что угодно. Но, честно вам скажу, никакими сведениями на сей счет я не располагаю, — заметил Франков. (Виталий Айрапетов)

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