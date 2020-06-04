Может ли Семин вернуться в киевское «Динамо»? Мнение бывшего члена исполкома ФФУ
13:04
Известный украинский журналист, бывший член исполкома ФФУ Артем Франков прокомментировал информацию о том, что Юрий Семин может возглавить киевское «Динамо».
— У меня нет ни малейшего подтверждения по этому поводу. Так что ничего не могу сказать. Возможен ли такой вариант в теории? В теории может произойти все что угодно. Но, честно вам скажу, никакими сведениями на сей счет я не располагаю, — заметил Франков. (Виталий Айрапетов)
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